Instagram и Facebook запустят короткие видео Reels и музыку в России

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Российские пользователи социальной сети Instagram получат возможность создавать и просматривать короткие развлекательные видео в специальной вкладке Reels. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, функционал приложения расширят за счет доступа к музыке, которую можно добавлять в истории, исчезающие через 24 часа после публикации. Музыку также разрешат добавлять к публикациям в Facebook. Кроме того, любимую композицию можно будет закрепить в разделе профиля "Хобби и интересы".

Reels можно будет публиковать в формате Stories или поста. Каждый пользователь сможет выбрать, хочет ли он поделиться с подписчиками или с более широкой аудиторией, которая может найти ролик по рекомендациям.

Как уточняется, сервис Reels позиционируется как конкурент популярного приложения TikTok. В США эта платформа открылась еще в ноябре 2020 года при мировой премьере в августе.