16:53
Фото: ТАСС/Zuma
Facebook запустил сервис коротких видео в Instagram, сообщает РИА Новости.
Он называется Instagram Reels и может напрямую конкурировать с китайским приложением TikTok. Потенциальным пользователям предлагается новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео. Таким образом, по мнению представителей Facebook, люди смогут выходить на аудиторию на глобальной сцене.
Ранее стало известно, что в США изучается возможность блокировки TikTok на территории страны. По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, это приложение и китайские технологии в целом могут угрожать национальной безопасности страны.
В частности, американские сенаторы предложили проанализировать возможный риск вмешательства Китая в президентские выборы в США с помощью приложения TikTok. Они перечислили случаи предполагаемого использования сервиса для манипулирования политическими дискуссиями. Соответствующее письмо они направили руководителям ФБР, министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США.
Президент страны Дональд Трамп поручил продать приложение TikTok до середины сентября. Он отметил, что в этот момент приложение прекратит работу в США.
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