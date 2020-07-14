Приложение Spotify стало доступно для скачивания в России

19:51
Фото: depositphotos/sergey_causelove
Популярный музыкальный сервис Spotify стал доступен в России в онлайн-магазинах AppStore и Google Play. Некоторые владельцы смартфонов уже скачали приложение, передает РИА Новости со ссылкой пользователей в соцсетях.
Накануне в СМИ сообщали, что стриминговый сервис заработает в РФ со среды, 15 июля. В результате Россия может стать 80-й страной, где пользователям доступна эта программа.
Так, в издании Music Business World говорили, что Spotify, возможно, будет партнером сотового оператора МТС.
В социальных сетях появились посты, что уже с вечера 14 июля можно загрузить Spotify и запустить. Кроме того, там были найдены русскоязычные плейлисты.
При этом стандартная premium-подписка обойдется в 169 рублей в месяц, для семьи – в 269 рублей в месяц. Второй вариант подразумевает использование приложения шестью профилями.
Spotify готовился к запуску на российском рынке с 2014 года. Тем не менее релиз постоянно переносился из-за разных причин. Приложение представляет интернет-сервис потокового аудио, благодаря которому можно легально и бесплатно слушать свыше 50 миллионов музыкальных композиций. Платформа была запущена в Швеции в 2006 году. Песни можно воспроизводить без скачивания на мобильные телефоны, компьютеры.
Ранее говорилось, что США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории. По данным СМИ, в мире насчитывается более 700 миллионов пользователей сервиса.
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