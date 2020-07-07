США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории

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Американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране китайской социальной сети TikTok, сообщает "Газета.ру". Они считают, что приложение может передавать личные данные пользователей властям КНР.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности страны. "Я уверяю вас, США примут должные меры", – пообещал он журналистам.

Помпео заявил, что в ближайшее время по этому поводу сделает официальное заявление Дональд Трамп.

По данным СМИ, в мире насчитывается более 700 миллионов пользователей TikTok, из них около 30 миллионов – в США.

В феврале стало известно, что приложение TikTok стало самым популярным в мире, потеснив с лидирующей позиции WhatsApp.

В январе 2020 года TikTok установили на свои телефоны 104 миллиона пользователей. Всего за время существования приложения его установили 1,82 миллиарда раз.

TikTok является платформой для публикации коротких видео. Ее разработала китайская компания ByteDance.