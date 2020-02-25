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Москва 24

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Технологии

12:22

Эксперты рассказали об опасных приложениях для смартфонов

технологии безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин предостерег пользователей от скачивания опасных приложений на телефон, сообщает газета "Известия".

Многие люди сами загружают их, давая доступ к своим личным данным, прослушиванию разговоров и прослеживанию за действиями, отметил эксперт. При этом такие приложения могут продавать в официальных магазинах.

Основной источник заражения – приложения, скачанные не через магазин, а через браузер. Поисковик прежде всего выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и в итоге человек скачивает вредоносный файл APK, объяснил Никитин.

Антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев уточнил, что в 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий. Хотя прежде всего это риск для владельцев Android, в AppStore тоже встречаются вредные приложения. Речь идет в первую очередь о сервисах, где необходимо взаимодействие с сенсором.

Есть приложения, которые изначально создавались с благой целью, но стали причинять большие неудобства. Например, в GetContact можно было увидеть, как вы записаны у других. Однако приложение запрашивает доступ к контактам, что означает: ваша база может утечь. По аналогичному принципу работают блокировщики спам-звонков.

Первое, на что рекомендуется обратить внимание, – какие разрешения просит приложение. Насторожить должен запрос функций администрирования. Их могут просить антивирусы, приложения контроля за детьми, некоторые встроенные приложения, но это исключения, утверждает Никитин.

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. С 1 июля 2020 года документ предписывает предустанавливать отечественное ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

ФАС определила примерный перечень таких программ. Для смартфонов и планшетов это антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам, платежные системы, для компьютеров и Smart ТV – сервисы аудиовизуального сервиса и просмотра программ I и II мультиплекса.

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