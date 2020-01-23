ФАС определила перечень программ для предустановки в продаваемую электронику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила примерный перечень отечественных программ для предустановки на смартфоны и компьютеры. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что для смартфонов и планшетов в этот список вошли антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам, а также платежные системы. Для компьютеров и Smart ТV – программы аудиовизуального сервиса и просмотра программ I и II мультиплекса.

Российское ПО должно отвечать нескольким требованиям: быть социально значимым и обеспечивать безопасность оборудования и защиту данных потребителей. "Условия установки отечественного ПО должно быть не менее благоприятным, чем ПО такого же класса иных разработчиков", – отметили в ведомстве.

Закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения накануне был подписан Владимиром Путиным. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

По словам авторов идеи, пользователям это даст возможность использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, инициатива защитит отечественных разработчиков.

