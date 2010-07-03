В Кремле объяснили цель закона о российском софте

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Принятие закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры связано с антимонопольными вопросами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это не тождественно слову "отгораживаться", это тождественно словам "антимонопольная деятельность", что практикуется широко во всем мире. Именно с такого угла это следует рассматривать", – объяснил представитель Кремля.

Он добавил, что у российских властей нет намерения ограничивать свободу интернета. "Россия остается в этом плане абсолютно открытой", – заключил Песков.

Закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения накануне был подписан Владимиром Путиным. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

По словам авторов идеи, пользователям это даст возможность использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, инициатива защитит отечественных разработчиков.

