Эксперты поспорили о пользе закона по предустановке российского софта

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, обязывающий предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на продаваемые в стране электронные устройства. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах. Разбираемся, зачем нужно такое нововведение и как оно может отразиться на российском рынке гаджетов.

Цифровое импортозамещение

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Изначально с инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым. По задумке авторов документа, потребитель при покупке, например, смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV, сможет пользоваться предустановленными на них российскими приложениями. Соответствующие поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей".

В тексте документа также указано, что список электронных устройств и перечень российского софта должны определяться правительством РФ. Стоит отметить, что кабмин нововведение поддержал. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.





из отзыва правительства РФ на законопроект Принятие законопроекта будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

В пояснительной записке к документу также говорится, что такой подход обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. Он "позволит уменьшить количество злоупотреблений" со стороны крупных иностранных конкурентов.

Справедливая конкуренция

Один из инициаторов документа, член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев пояснил Москве 24, что российским потребителям не о чем беспокоиться. По задумке законотворцев, установкой отечественного софта будут заниматься не сами компании – производители электроники, а дистрибьюторы.



Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

"Никто не будет обязывать компании устанавливать что-то. Речь идет о том, чтобы их дистрибьюторы, которые продают на территории РФ эти устройства, при продаже потребителям наряду с теми приложениями, которые они устанавливают, установили и российские программы. В данном случае нет дополнительных затрат", – подчеркнул депутат.





Олег Николаев член комитета Госдумы по экономической политике Это больше может быть нагрузка на предпринимателей. Да и то нагрузка такая, скажем. Они это и сейчас делают, но в пользу импортных приложений. Потребитель не пострадает, он просто будет иметь у себя уже предустановленные программы, а дальше его право – активировать их или нет.

По словам Николаева, главная цель закона заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных разработчиков.

"Прежде всего цель – проинформировать людей соответствующим образом, что есть вот такие российские программные продукты, которые где-то иногда предоставляют даже аналогичные сервисы", – объясняет он.

При этом соавтор документа, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко добавил в интервью Москве 24, что закон будет распространяться только на электронику, прошедшую Ростест, которая продается в официальных магазинах.





Александр Ющенко зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Серый рынок – в ведении других органов власти, которые должны им заниматься. Это вне этого законопроекта... Мы говорим про официальные продажи, а то, что происходит нелегально, – в правоохранительные органы.

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в разговоре с Москвой 24 также отметил, что закон нельзя рассматривать как попытку ввести какие-то запреты или ограничения. Разговор идет об уравнивании прав российских разработчиков с иностранными.

"Сейчас идет дискриминация: российскому софту пробиться очень трудно, потому что западные железки приходят с западными же, чужими программами, тем самым создавая неоправданные преимущества на рынке", – говорит специалист.





Андрей Масалович эксперт в области информационной безопасности Наш софт заведомо поставили в невыгодные условия. Хотя бы давайте догонять лидеров. Догнать этот закон поможет.

С ним соглашается и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он полагает, что закон серьезно упростит российским разработчикам "присутствие на устройствах". Однако эксперт усомнился в том, что нововведение никак не отразится на потребителях.

Палка о двух концах?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В беседе с Москвой 24 Мариничев заявил, что закон может создать посредническую структуру, которая будет заниматься "ненужной деятельностью".

"Сейчас мы покупаем упакованный гаджет напрямую от компании. А после – будем у другой компании, которая перед этим распакует ваш гаджет, поставит на него какие-то российские программы, они могут быть вам не нужны. За это еще возьмет деньги. Продаст вам с наценкой", – выразил свои опасения эксперт.





Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Я не думаю, что потребитель потеряет возможность покупки у того же Apple. Скорее, Apple может уйти с нашего рынка как компания, у которой здесь есть представительство и прямые продажи. Но останутся компании, которые будут покупать продукцию Apple и провозить ее в Россию, устанавливать на гаджеты российский софт и продавать.

При этом специалист подчеркнул, что к самой идее создания преференций для отечественных компаний с учетом специфики рынка в целом относится позитивно. Тем не менее Мариничев посетовал, что конкретное нововведение вызывает множество вопросов.

По словам эксперта, возникает ситуация, когда закон декларирует собой здравые и правильные мысли, но при его реализации может создать "угрозу и ступор в привычных бизнес-процессах".





Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Сейчас закон вызывает некоторые споры и в том числе небеспочвенные опасения.

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, в скором будущем для российских пользователей Apple действительно могут настать непростые времена, поскольку до активации смартфонов никакие приложения установить на них нельзя. А по закону получается, что дистрибьюторов обязывают делать именно это.



Продажу гаджетов без российского софта могут запретить

"У Apple нет никакого дополнительного софта. До активации смартфона ничего установить нельзя. Тот, кто придумывал закон, не предусмотрел всех деталей. Решения я пока не вижу. Может быть, будут делать специальную прошивку для России, в которой уже будут российские приложения, но тут уже все зависит от того, насколько им важен наш рынок", – говорит аналитик.

Комментируя эту ситуацию, депутат Ющенко отметил, что продукция Apple в России продается в "огромном количестве", а потому компания не заинтересована в потере такого рынка сбыта.





Александр Ющенко зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Компания Apple, как гигант, совершенно не заинтересована в потере рынка в России, поэтому найдет какие-то определенные подходы и установит те программы, которые мы считаем, что должны устанавливаться. Это будут решать профильные органы власти, которые в дальнейшем будут рекомендовать поставлять иностранную продукцию.

В заключение Ющенко подчеркнул, что товары, официально поставляемые в Россию, должны отвечать всем российским законам.



Соболева Илона