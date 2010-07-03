Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

12:34

Apple потребовала аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью

суды технологии

Фото: depositphotos/bernardbodo

Российское подразделение компании Apple обратилось в суд по интеллектуальным правам с просьбой признать недействительным патент на модель "Мобильный телефон с экстренной связью". Об этом сообщает РИА Новости.

Патент был зарегистрирован в 2013 году Арташесом Икономовым. Устройство позволяет соединять пользователя со службой спасения в случаях, когда отсутствует или не работает сим-карта или на счету недостаточно средств. Спасателям также можно отправить свои координаты.

В Apple посчитали, что подобная технология не отвечает критерию "новизна". В телефонах американской компании имеется функция "экстренный вызов", которая позволяет позвать на помощь и отправить оповещения об экстренной ситуации. Похожая функция есть в смартфонах на платформе Android.

Ранее специалисты Роскачества представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером стал iPhone 11 Pro Max с результатом 4,327 балла. Отмечается, что показатели новых моделей Apple по камере стали лучше. По качеству фото и видео в топ-3 также вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Xiaomi Mi 9T Pro дали 4,873 балла за производительность. Качество снимков, несмотря на тройную камеру, оказалось средним. Автономная работа телефона составила 31,5 часа, а пятнадцатиминутного заряда на 25% хватило на восемь часов работы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика