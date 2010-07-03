Apple потребовала аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью

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Российское подразделение компании Apple обратилось в суд по интеллектуальным правам с просьбой признать недействительным патент на модель "Мобильный телефон с экстренной связью". Об этом сообщает РИА Новости.

Патент был зарегистрирован в 2013 году Арташесом Икономовым. Устройство позволяет соединять пользователя со службой спасения в случаях, когда отсутствует или не работает сим-карта или на счету недостаточно средств. Спасателям также можно отправить свои координаты.

В Apple посчитали, что подобная технология не отвечает критерию "новизна". В телефонах американской компании имеется функция "экстренный вызов", которая позволяет позвать на помощь и отправить оповещения об экстренной ситуации. Похожая функция есть в смартфонах на платформе Android.

Ранее специалисты Роскачества представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером стал iPhone 11 Pro Max с результатом 4,327 балла. Отмечается, что показатели новых моделей Apple по камере стали лучше. По качеству фото и видео в топ-3 также вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Xiaomi Mi 9T Pro дали 4,873 балла за производительность. Качество снимков, несмотря на тройную камеру, оказалось средним. Автономная работа телефона составила 31,5 часа, а пятнадцатиминутного заряда на 25% хватило на восемь часов работы.

