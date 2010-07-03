Дети с ноутбуками от Google не добьются успеха – топ-менеджер Apple

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Школьники, занимающиеся на недорогих ноутбуках от Google (Chromebook), не добьются успеха, заявил директор по маркетингу Apple Фил Шиллер. В интервью CNET он отметил, что для того, чтобы увлечь детей учебой, надо использовать только передовую технику.

"Chromebook попал в классы, потому что, честно говоря, это дешевые инструменты для обязательного тестирования. Если все, что вы хотите, так это проверить детей, то, возможно, дешевый ноутбук с этим справится. Но с ним дети не добьются успеха", – заявил Шиллер.

По мнению топ-менеджера, лучшим инструментом для обучения ребенка является iPad. Шиллер считает, что успеха добьются дети, которые погружены в учебу и которым нравится учиться.

После волны критики в США он уточнил, что в интервью речь шла о предоставлении детям и учителям контента, учебных программ и инструментов, необходимых для учебы и развития, а не только для прохождения тестов.

По статистике, в 2018 году на Chromebook пришлось 60% всех ноутбуков и планшетов, приобретенных школами для классов K12 (от детсада до 12-го класса). На устройства от Apple пришлось всего 18%.

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