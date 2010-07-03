Суд оштрафовал российский Apple за преждевременную поломку iPhone

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Суд в Москве обязал российское юридическое лицо Apple ("Эппл Рус") выплатить около 72 тысяч рублей по иску покупателя, чей iPhone перестал работать через два года с начала использования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Суд взыскал денежные средства в размере 34 тысяч 652 рублей (средняя цена телефона на момент проведения экспертизы), 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 3 тысячи рублей неустойки, 15 тысяч рублей – стоимость расходов по проведению экспертизы, 10 тысяч рублей – штраф по закону о защите прав потребителей и иные расходы", – передали в суде.

Как стало известно, истец купил iPhone 6S Plus в декабре 2015 года за 74,9 тысячи рублей. На упаковке было написано, что срок службы устройства составляет пять лет. При этом через два года телефон перестал включаться.

Экспертиза показала, что в смартфоне был неустранимый дефект в цепи основной печатной платы. Это был недостаток производственного характера, он проявился во время эксплуатации телефона.

Решение по "Эппл Рус" уже вступило в силу.

В сентябре 2018 года российское отделение Apple обязали выплатить москвичке компенсацию в 120 тысяч рублей. Ее телефон также выключился до истечения гарантийного срока.

