Apple отключит старые смартфоны компании от интернета

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Американская компания Apple предупредила об отключении старых моделей iPhone от интернета. Как сообщил РБК, необходимость обновления GPS-модуля может провоцировать сбой в системе.

Представители технологического гиганта заявили, что уже с понедельника, 3 ноября, пользователи старых моделей iPhone и iPad лишаться возможности заходить в интернет. Речь идет о тех устройствах, которые были произведены до 2012 года.

Особенность встроенных GPS-модулей заключается в том, что каждые 19 лет их необходимо перезагружать. В противном случае, вероятен сбой, который закроет пользователям доступ к интернету. Как результат, перестанут работать облачный сервис iCloud, магазин приложений AppStore и другие функции.

Чтобы избежать проблем, владельцам моделей iPhone5, iPhone 4, iPad mini и iPad 2 необходимо установить программное обеспечение 10.3.4 или 9.3.6.

1 ноября ФАС России объявила, что рассмотрение дела против компании Apple откладывается. Ранее американский технологический гигант попал под подозрение из-за действий на рынке приложений.