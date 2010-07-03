Apple купила бренд у компании из Зеленограда

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Американская корпорация Apple купила бренд AirTag у компании ISBC, зарегистрированной в Зеленограде, пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

На сайте российской компании указано, что была заключена международная сделка по переходу права на товарный знак.

"Условия конфиденциальности не позволяют нам разглашать детали сделки, но мы уверены, что будущее придуманного нами и зарегистрированного на международной арене товарного знака AirTag будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием", – указывается в пресс-релизе.

Как удалось установить журналистам, владельцем товарного знака стала GPS Avion LLC, которую связывают с Corporation Trust Company. Через эту компанию Apple вела дела по интеллектуальной собственности. При этом в конце августа в Сети появились данные, что Apple собирается выпустить новый гаджет под названием AirTag – аксессуар, который будет отслеживать местоположение мелких предметов.

Ранее сообщалось, что компания Apple представила новые наушники AirPods Pro. От предыдущего поколения новое устройство отличает наличие системы активного шумоподавления. Наушники оснащены защитой от влаги и пыли по стандарту IPX4, то есть подойдут для использования во время дождя или занятий спортом, но плавать в них будет нельзя. В комплекте с наушниками производитель предоставит три версии силиконовых насадок.

Заявленное время работы AirPods Pro составляет примерно 4,5 часа (при использовании кейса-зарядки показатель вырастает до 24 часов). При этом Apple утверждает, что пяти минут подзарядки хватит на час прослушивания музыки.

В России продажи обновленного аксессуара стартуют в ноябре 2019 года по цене от 20 990 рублей.

