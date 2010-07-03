Мужчина отозвал иск к Apple о доведении до гомосексуализма

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Пресненский суд Москвы принял отказ от исковых требований мужчины к компании Apple о компенсации морального вреда за доведение до гомосексуализма, сообщает Агентство "Москва".

В заявлении истца говорилось, что несколько лет назад москвич установил на свой телефон приложение для операций с криптовалютами из AppStore. Вскоре неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins. Зачисление сопровождалось сообщением: "Don’t blame until you do that" ("Не осуждай, пока не попробуешь").

Житель столицы прислушался к этому совету и "погряз в однополых отношениях". По его словам, после этого случая его жизнь изменилась к худшему. Мужчина посчитал, что Apple подтолкнула его к гомосексуализму, а перемены в жизни принесли "нравственные страдания и душевный вред". Сумма исковых требований составляла миллион рублей.

В июле этого года Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве, когда выяснилось, что пара мужчин воспитывает двух усыновленных мальчиков.

