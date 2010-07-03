Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:56

Мужчина отозвал иск к Apple о доведении до гомосексуализма

суды общество

Фото: depositphotos/ifeelstock

Пресненский суд Москвы принял отказ от исковых требований мужчины к компании Apple о компенсации морального вреда за доведение до гомосексуализма, сообщает Агентство "Москва".

В заявлении истца говорилось, что несколько лет назад москвич установил на свой телефон приложение для операций с криптовалютами из AppStore. Вскоре неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins. Зачисление сопровождалось сообщением: "Don’t blame until you do that" ("Не осуждай, пока не попробуешь").

Житель столицы прислушался к этому совету и "погряз в однополых отношениях". По его словам, после этого случая его жизнь изменилась к худшему. Мужчина посчитал, что Apple подтолкнула его к гомосексуализму, а перемены в жизни принесли "нравственные страдания и душевный вред". Сумма исковых требований составляла миллион рублей.

В июле этого года Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве, когда выяснилось, что пара мужчин воспитывает двух усыновленных мальчиков.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика