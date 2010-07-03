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Технологии

19:58

Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

технологии

Фото: apple.com

Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro. От предыдущего поколения новое устройство отличает наличие системы активного шумоподавления.

Сообщается, что наушники оснащены защитой от влаги и пыли по стандарту IPX4, то есть подойдут для использования во время дождя или занятий спортом, но плавать в них будет нельзя. В комплекте с наушниками производитель предоставит три версии силиконовых насадок.

Заявленное время работы AirPods Pro составляет примерно 4,5 часа (при использовании кейса-зарядки показатель вырастает до 24 часов). При этом Apple утверждает, что пяти минут подзарядки хватит на час прослушивания музыки.

В России продажи обновленного аксессуара стартуют в ноябре 2019 года по цене от 20 990 рублей.

Ранее другое устройство компании Apple – смартфон iPhone 11 – занял второе место в рейтинге лучших телефонов от Business Insider.

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