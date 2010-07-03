Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Рейтинг лучших смартфонов опубликовало издание Business Insider. Он был составлен с учетом соотношения цены и функционала.

Лидерство досталось китайскому OnePlus 7T. По данным аналитиков, этот смартфон показал себя лучшим среди устройств на базе Android по производительности. Кроме того, гаджет имеет красивый дизайн и хорошую камеру, отмечают эксперты.

Вторую строчку рейтинга заняла новинка от компании Apple – iPhone 11, который оснащен мощным процессором, 6,1-дюймовым экраном и производительной камерой. В топ-3 также вошел OnePlus 7 Pro. Как пишет Business Insider, эта модель китайского производителя отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лиц, производительным процессором.

На четвертом месте оказались два смартфона от корпорации Google: Pixel 3a и Pixel 3a XL. Авторы рейтинга отметили их высокую производительность и автомономность, а также OLED-дисплеи.

Замкнул первую пятерку OnePlus – 6T, в котором в Business Insider оценили за отличную автономность, сверхбыстрое зарядное устройство и производительные датчики распознавания лица и отпечатков пальцев.

10 сентября компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В Москве официальные продажи новинок стартовали 20 сентября. Огромной очереди в магазин на этот раз не было, хотя в интернете наблюдался ажиотаж. Первый покупатель во флагманском магазине на Тверской не стоял в очереди, а решил оформить предзаказ.

