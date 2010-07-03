Новые iPhone начали перепродавать с наценкой

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iPhone 11, которые начали официально продавать в России в пятницу, 20 сентября, уже предлагают на сервисах бесплатных объявлений с наценкой, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Avito и "Юлы".

Apple 10 сентября представила три новинки – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России 18 сентября, а продажи начались 20 сентября.

Стоимость iPhone 11 составляет от 60 тысяч рублей, iPhone Pro – от 90 тысяч рублей, iPhone Pro Max – от 100 тысяч рублей.

Самый дорогой – iPhone 11 Pro Max – обойдется в 132 тысячи рублей. При этом смартфоны пользуются высоким спросом.

К примеру, в сети re:Store самые популярные модели уже есть не везде, а на Ozone первую партию смартфонов раскупили за четыре часа.

Предприимчивые россияне, купившие новинки, начали перепродавать их дороже. Сразу же после старта официальных продаж iPhone 11 смартфоны начали перепродавать на "Юле".

Новые iPhone продают примерно на 13% дороже оригинальной цены.



Как сообщили в пресс-службе "Юлы", новинку продают не только из российских, но и из зарубежных магазинов. iPhone предлагают из магазинов США, Германии и Австралии. На Avito появились первые объявления о продаже новых смартфонов, которые приобрели в официальных магазинах.

В столице 20 сентября стартовали официальные продажи нового смартфона от Apple. Огромной очереди в магазин, как это бывает обычно, в этот раз не оказалось, хотя в интернете был ажиотаж. Первый покупатель во флагманском магазине на Тверской улице в Москве не стоял в очереди, а решил оформить предзаказ.

Мужчина купил для себя и супруги два iPhone 11 Pro Max. Он взял телефоны в оттенке midnight green объемом памяти 256 гигабайт.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Предзаказы начались в России 18 сентября, в других странах – 13 сентября. При этом продажи открылись во всем мире одинаково, 20 сентября.

Цены на iPhone 11 в России оказались по традиции одними из самых высоких в мире. В США iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит дешевле всего, 1449 долларов.

В интернете уже продают коробки от новых смартфонов – для тех, кто не может себе позволить покупку, но хочет похвастаться в социальных сетях. В одном из магазинов выставили на прилавок сладкие имбирные пряники в виде последних моделей с отличительными тремя камерами.

