"Это нарушение психики". Может ли iPhone 11 стать причиной трипофобии

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Психолог прокомментировал данные, что новые iPhone с тройной камерой могут стать причиной приступов трипофобии – страха при виде скопления небольших дырочек.

Ранее ученый Джефф Коул, занимавшийся исследованием данного явления, заявил BBC, что новые смартфоны могут вызвать трипофобию. По его словам, такая фобия существует у всех людей, но степень боязни у всех различается.

"Чисто теоретически фобию может вызвать все что угодно, если человек предрасположен к фобиям. В разный момент жизни фобию могут вызвать три камеры в телефоне, падающий с дерева лист. Это больше похоже на фейк. Может, кем-то исследования и проводились, но на первый взгляд это не кажется серьезным", – рассказал сайту Москва 24 психолог Владимир Крупин.

Специалист также отметил, что трипофобия при виде новой продукции Apple может говорить о нарушениях психики человека.

"У здорового человека три камеры никаких ассоциаций не вызовут. Может, только скажут, что это не очень красиво выглядит. Но вряд ли из-за этого у них психика разрушится. Везде можно увидеть отверстия. Если искать знаки, то мы везде их найдем", – заключил эксперт.

Врач психиатр, психотерапевт Евгений Фомин выразил мнение, что скопление небольших дырочек не может быть причиной фобии у здорового человека.

"Трипофобия может появиться у человека, у которого априори есть психические отклонения, страхи", – указал Фомин.

10 сентября компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей.

В день презентации новинок Apple, 10 сентября, число поисковых запросов "iphone" и "айфон" на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35 процентов. Кроме того, интерес к iPhone 11 вырос в два раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS.

