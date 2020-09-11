Зачем новому айфону три камеры

10 сентября в Театре имени Стива Джобса в Купертино компания Apple официально представила свои новинки, среди которых флагманы – iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Слухи, сплетни и данные об утечках оказались правы: самая заметная черта новинок – это тройная камера на задней панели, которую в интернете уже окрестили "варочной панелью" за очевидное сходство с кухонной плитой.

Среднестатистический пользователь знает, что наличие сразу трех камер делает фотографии лучше, но как именно это происходит – не понимает. Давайте разбираться вместе с нашим обозревателем Николаем Гринько.

Начнем с самого простого: с оптического "зума". Все существующие объективы можно разделить на две большие группы – "зумы" и "фиксы". Первые позволяют изменять фокусное расстояние, тем самым "приближать и отдалять" картинку. У вторых фокусное расстояние не меняется, оно фиксированное (отсюда и слово "фикс"). Отличий у этих двух типов много, но первое, что бросается в глаза, – это размер: "фиксы" намного меньше "зумов". Именно по этой причине в камерах смартфонов используются именно они – небольшой объектив с фиксированным фокусным расстоянием намного проще поместить в компактный корпус гаджета.

Однако пользователь хочет "зум", чтобы снимать удаленные объекты ближе. Для этого (хотя и не только) в смартфоны стали встраивать вторую камеру с большим фокусным расстоянием: переключившись на нее, пользователь получает более укрупненную картинку.

Однако со временем выяснилось, что покупателям требуется еще одна опция.

Так в смартфонах появилась третья камера: ее фокусное расстояние меньше стандартного, и охват получается шире. Теперь можно выбирать между "далеко – нормально – близко", переключаясь между камерами.

Кстати, несколько десятилетий назад, до изобретения зум-объективов, проблема решалась именно таким образом: на кинокамерах устанавливали сразу три объектива, и оператор мог ступенчато менять фокусное расстояние (каждый раз останавливая для этого съемку).

Конечно, существует "цифровой зум", когда изображение, полученное всего одной камерой, "растягивается", то есть увеличивается программным способом. Но качество картинки при этом сильно ухудшается, какие бы песни ни пели нам маркетологи.

Итак, первый плюс трех камер на одном устройстве – это оптический зум. Первый, но далеко не главный. Основное преимущество, которое дает использование сразу нескольких камер, – это стекинг. Так называется технологическая хитрость, при которой готовая фотография получается не из одного, а из нескольких снимков. Профессиональные фотографы давно использовали этот метод: "сшивая" несколько кадров одного и того же объекта, они исправляли множество недостатков (нивелировали резкие перепады яркости, контролировали зону резкости, снижали уровень шума, контролировали цветовую температуру и так далее).



Между прочим, стекинг работает примерно так же, как человеческий мозг. Вопреки общему мнению, люди видят не только глазами, но и мозгом. Если взять хрусталик человеческого глаза, приставить его к фотоаппарату вместо объектива и сделать снимок, мы увидим удивительно плохую картинку: не слишком резкую, темную, с пятнами и другими дефектами. Глаз, если можно так выразиться, получает "сырую" картинку, некачественный исходник, а мозг "обрабатывает" ее, удаляя шумы и повышая резкость.

Еще один факт, о котором мало задумываются: смартфон начинает съемку задолго до того, как вы нажали кнопку, и продолжает снимать некоторое время после этого момента. Объясняется это просто: для того, чтобы отправить изображение на экран, камера должна работать. Вы компонуете кадр, выбираете зону резкости, а камера все это время делает снимки со скоростью несколько десятков кадров в секунду. Когда вы нажимаете кнопку "снять фото", процессор всего лишь запоминает кадр, совпадающий по времени с нажатием. Но это в самом простом случае. На самом деле он берет еще пару-тройку кадров до и столько же после, а затем склеивает их вместе, используя специальные алгоритмы. В результате на готовом снимке меньше шума, выше резкость и более правильная палитра.

Три камеры, установленные в новых iPhone позволяют увеличить возможности стекинга в несколько раз. Между прочим, это далеко не предел: в мире существуют гаджеты даже с шестнадцатью объективами (правда, выглядит это несколько жутковато). По бодрым официальным заявлениям Apple, новые iPhone позволяют снимать отличные кадры практически в полной темноте, и при этом у них низкий уровень шума и невероятная детализация.

Нам с вами остается лишь дождаться отзывов от первых реальных пользователей, чтобы выяснить, насколько все эти радужные агитки соответствуют действительности. Хочется надеться, что все так и есть на самом деле.

Хотя...