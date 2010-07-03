Продажи новых iPhone стартовали в Москве

09:10
09:10
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max. Об этом сообщает РИА Новости с места официального старта продаж.
"Два iPhone 11 Pro Max, 235 тысяч рублей. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашел, предзаказал. Мне сказали: приходите в это время. И все. Очень приятно, классно", – сказал первый покупатель Давид Давыдов, который взял два телефона для себя и супруги.
Он взял телефоны зеленого цвета в оттенке midnight green объемом памяти 256 гигабайт. В очереди не стоял.
Продажи нового iPhone стартовали в России 20 сентября. Корпорация Apple представила три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – 10 сентября.
iPhone 11 сейчас стоит от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro – от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max – от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон – iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт – будет стоить 131,99 тысячи рублей.
Предзаказы на них в России начались 18 сентября, в других странах – с 13 сентября. При этом продажи стартовали, как и в других странах, 20 сентября.
Цены на iPhone 11 в России оказались одними из самых высоких в мире. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт в России обойдется в 132 тысячи рублей (2053 доллара). В США он стоит дешевле всего, 1449 долларов.
В столице стартуют продажи iPhonе 11
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