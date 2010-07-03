Российские iPhone 11 стоят дороже других в мире

Цены на iPhone 11 в России оказались одними из самых высоких в мире, сообщает портал PhoneArena.
iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт в России обойдется в 132 тысячи рублей (2053 доллара). В США он стоит дешевле всего – 1449 долларов.
Самым дорогостоящим iPhone 11 c объемом памяти 64 гигабайта будет в Норвегии – 947 долларов. В Россия это 933 доллара. Наиболее доступна эта версия в Японии по цене в 692 доллара.
10 сентября Apple представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Оформить предзаказ на эти модели в России можно будет с 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября. Федеральная антимонопольная служба России жалоб на завышение цен на новые iPhone не получала.
После презентации новых смартфонов компания снизила цены на старые модели. Изменения коснулись iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогоднего iPhone XR.
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