В России снизились цены на старые модели iPhone

10:01
10:01
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После презентации новых iPhone компания Apple снизила цены на старые модели. Обновленные цены появились на официальном сайте американской корпорации.
Изменения коснулись iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR. В начале продаж в 2017 году цены на "восьмерки" начинались от 57 и 65 тысяч рублей соответственно.
Позднее их можно было купить за сумму, начиная от 53 и 61 тысячи. Сегодня iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus – 45.
iPhone XR, стоивший сначала 65 тысяч рублей, упал в цене до 50 тысяч.
10 сентября компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей.
Пользователи сервисов объявлений начали предлагать места в очереди на новые iPhone после презентации. Цены доходят до полумиллиона рублей. Первые предложения о продаже места в очереди появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября там опубликовали 75 объявлений.
Чтобы приобрести новую модель первыми в стране, предприимчивые граждане готовы встать в очередь с 11 сентября за 400 тысяч рублей. Команда из трех человек готова отстоять очередь за 3 дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.
В день презентации новинок Apple, 10 сентября, число поисковых запросов "iphone" и "айфон" на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. Кроме того, интерес к iPhone 11 вырос в 2 раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS.
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