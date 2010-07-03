В России снизились цены на старые модели iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После презентации новых iPhone компания Apple снизила цены на старые модели. Обновленные цены появились на официальном сайте американской корпорации.

Изменения коснулись iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR. В начале продаж в 2017 году цены на "восьмерки" начинались от 57 и 65 тысяч рублей соответственно.

Позднее их можно было купить за сумму, начиная от 53 и 61 тысячи. Сегодня iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus – 45.

iPhone XR, стоивший сначала 65 тысяч рублей, упал в цене до 50 тысяч.

10 сентября компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей.

Пользователи сервисов объявлений начали предлагать места в очереди на новые iPhone после презентации. Цены доходят до полумиллиона рублей. Первые предложения о продаже места в очереди появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября там опубликовали 75 объявлений.

Чтобы приобрести новую модель первыми в стране, предприимчивые граждане готовы встать в очередь с 11 сентября за 400 тысяч рублей. Команда из трех человек готова отстоять очередь за 3 дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.

В день презентации новинок Apple, 10 сентября, число поисковых запросов "iphone" и "айфон" на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. Кроме того, интерес к iPhone 11 вырос в 2 раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS.