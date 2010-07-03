Россияне начали продавать места в очереди за iPhone

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пользователи сервисов объявлений начали предлагать места в очереди на новые iPhone после презентации. Цены доходят до полумиллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах Avito и "Юлы".

Первые предложения о продаже места в очереди появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября там опубликовали 75 объявлений.

Чтобы приобрести новую модель первыми в стране предприимчивые граждане готовы встать в очередь с 11 сентября за 400 тысяч рублей. Команда из трех человек готова отстоять очередь за 3 дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.

На "Юле" первые объявления о продаже места в очереди за новинкой стали появляться сразу же после презентации. В начале дня минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но затем появились и более "бюджетные предложения". Автор одного из предложений готов встать за неделю до начала продаж за 500 тысяч рублей.

На 11 сентября на Avito разместили более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11. Днем ранее на сайте было всего 27 предложений. Стоимость нового iPhone по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тысячи рублей. Максимальная цена на новую модель смартфона составляет 200 тысяч рублей. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России – 20 сентября.

В день презентации новинок Apple, 10 сентября, число поисковых запросов "iphone" и "айфон" на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. Кроме того, интерес к iPhone 11 вырос в 2 раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS.

Накануне компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей.