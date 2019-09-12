Как москвичи продают места в очереди за новыми iPhone

На Москву снова надвигается ажиотаж по поводу покупки новых моделей iPhone. По крайней мере, пользователи интернет-сервисов объявлений уже начали продавать места в очереди в магазин за новинкой. Причем некоторые оценивают свои услуги ни много ни мало в полмиллиона рублей. Разбираемся, насколько оправданны такие цены и есть ли реальный спрос на такие предложения.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полмиллиона за пустое место?

10 сентября на презентации в американском Купертино компания Apple представила три новинки смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новые смартфоны с приставкой Pro получили еще одну камеру – третью – с разрешением 12 мегапикселей. Практически сразу после презентации и объявлении о начале продаж в России в Рунете появились десятки предложений "занять место в очереди" за смартфонами.

Чтобы приобрести новинку первыми в стране, предприимчивые граждане готовы встать в очередь уже сегодня. За свою услугу они просят от 10 тысяч до полумиллиона рублей. Некоторые "продавцы", чтобы не пугать высокими ценами, готовы постоять за любую сумму, на которую согласится покупатель. "Цену предлагайте сами", – пишут они в комментариях к объявлению. При этом до старта продаж новых телефонов в России еще больше недели – телефоны поступят в магазины только 20 сентября.

Фото: Юла

Так, на одном из интернет-сервисов объявлений девушка Юлия предлагает не только отстоять очередь, но и доставить по указанному покупателем адресу желанный смартфон. За свои услуги она просит всего 10 тысяч рублей сверху, правда перед этим требует предоплату в 30 тысяч. А продавец Великхан готов постоять в очереди за гонорар в 250 тысяч рублей. По его словам, занимать место он будет уже 12 сентября.

"У меня одно из первых мест будет, потому что я встану за восемь дней, а телефоны только 20 числа завозят. Сегодня через несколько часов встану", – пояснил он Москве 24.





Великхан продавец Торг уместен, цена будет зависеть от места. Я уверен, что буду одним из первых. В прошлом году, по крайней мере, так было.

Еще один предприимчивый продавец из Тамбова – Александр – готов занять место за 320 тысяч рублей.

"За пять дней могу встать в очередь. Я пока не скажу, каким буду по счету, но в десятке, наверное, буду. Предоплата – 35 тысяч. Любую модель покупаю", – отметил он.

На вопрос, почему такая высокая цена за услугу и в чем разница между продавцами, Александр ответил, что все зависит от того, "кто на что способен и у кого фантазия больше".

Фото: Avito

А московский студент Владимир готов сотрудничать за гонорар в 400 тысяч рублей за "пустое место", хотя, по его словам, желающих пока не так много.

"В очередь еще не встал, так как до этого дня не было желающих купить место. Скорее всего, место будет 5-10, не дальше", – пояснил он.

При этом молодой человек, как он сам признался, уже относится настороженно к своим потенциальным клиентам.





Владимир продавец Если вы серьезно настроены на эту сделку, мы можем созвониться ближе к вечеру и обсудить детали, чтобы каждый остался доволен.

По его словам, он уже начитался "фейковых предложений со стороны потребителей".



Прошлогодний "ажиотаж"

В прошлом году продажи на тот момент новых iPhone – XS и XS Max стартовали в конце сентября. И так же за несколько дней до начала события множество желающих продать свое место в очереди собрались у дверей официального магазина.

Одним из тех, кто отстоял в очереди, был москвич Кирилл. Молодой человек пояснил Москве 24, что не собирался покупать смартфон, а просто хотел понаблюдать за происходящим у флагманского магазина на Тверской улице.

"К счастью, в нашей стране нет такого ажиотажа, как за границей: на Тверской было около 40-50 человек, не больше. Кто-то сам с нетерпением ждал новенький iPhone, кто-то просто занимал очередь, чтобы потом перепродать", – пояснил он.





Кирилл москвич Покупатели подготовились, чтобы ждать с комфортом: кто-то разбил палатку, кто-то просто стул с собой принес, некоторые пуховики с собой взяли, когда погода была холодная. А за день-два до старта продаж сотрудники магазина выдавали покупателям номерки.

Однако предполагаемого ажиотажа в 2018 году так и не произошло. Первым фактическим покупателем во флагманском магазине на Тверской оказался 44-летний москвич Анатолий Дорощенко, который приехал в день начала продажи нового смартфона и простоял в очереди всего 2,5 часа.

Он пришел к магазину в половину седьмого утра, не платил за место и был 247-м в общем списке. Все "покупатели", которые были впереди него, оказались продавцами мест, у которых никто их не купил. Некоторые из них даже не зашли в сам магазин, а демонстративно рвали свои номерки.

Спустя год Дорощенко рассказал Москве 24, что купить телефон в день старта решил "просто по приколу".





Анатолий Дорощенко покупатель первого iPhone ХS Max в 2018 году В этом году даже менять на "одиннадцатый" не планировал. Новый iPhone надо подержать в руках, чтобы оценить его возможности и функции. Ажиотажа по поводу айфонов на данный момент не ощущаю, по крайней мере, в моем окружении.

А самый первый в Москве "покупатель", который зашел в магазин, ушел из салона с пустыми руками. Мужчина по имени Валерий признался журналистам, что в очереди стоял девятым по счету и очень удивился, что в итоге зашел в магазин первым. По разным данным, он отдал за место в очереди от 50 до 150 тысяч рублей в надежде продать его еще дороже. Но поскольку идея не удалась, денег на приобретение нового смартфона мужчине уже не хватило.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

iPhone уже не тот?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил Москве 24, что все очереди за новыми смартфонами "создаются искусственно".

"Я давно не вижу никакого ажиотажа за новыми iPhone. Этот факт доказывает то, что среди первых 20 человек в очереди в прошлом году не было именно платежеспособных покупателей", – отметил эксперт.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group А по поводу объявлений в интернете о продаже мест в очереди могу сказать так: на заборе тоже много чего пишут.

Кроме того, по его словам, очень странно, что места в очереди продают только во флагманский магазин на Тверской. "В прошлом году в ближайших салонах, где тоже можно было приобрести новый iPhone, не было ни одного человека", – заключил Муртазин.

Обозреватель Москвы 24 Дмитрий Бевза также считает, что новые камеры у iPhone "вряд ли станут вау-фактором, который потащит за собой продажи смартфонов".

"Скорее, старые iPhone будут обновляться по мере выхода их из строя или морального устаревания. И вот тут соблазн сразу перейти на новейшую модель будет велик", – пояснил он.