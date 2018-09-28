В России стартовали продажи iPhone XS и iPhone XS Max

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В России стартовали продажи новых iPhone – XS и XS Max. Цена первой модели начинается в России от 87,99 тысячи рублей, второй – от 96,99 тысячи.

Продажи начались на официальном русскоязычном сайте Apple, а также в розничных сетях "Эльдорадо", "М.Видео", "Евросеть", "Связной", re:Store, МТС, "Вымпелком", "Мегафон".

В Москве уже стал известен первый покупатель iPhone. Это человек, который перекупил место в очереди у группы молодых людей, занявших это место еще несколько дней назад, сообщает телеканал Москва 24.

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Презентация новых устройств компании Apple состоялась в Калифорнии 12 сентября 2018 года. Новые модели смартфонов iPhone XS и XS Max официально поступили в продажу в России 28 сентября, а iPhone XR поступит на прилавки с 26 октября. Компания также представила новые умные часы, которые смогут вызывать скорую помощь, если владельцу станет плохо.

Новый iPhone представил Фил Шиллер – старший вице-президент Applle. OLED-дисплеи Super Retina. Два размера – 5,8 дюйма (iPhone XS) и 6,5 дюйма (iPhone XS Max). Новые дисплеи поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10.

Стальной корпус и улучшенная влаго- и пылезащита соответствуют индексу IP68 – два метра глубины до 60 минут. Причем смартфоны можно ронять и в соленую воду, и в кофе, и в чай, и даже в алкоголь.

В обеих моделях стоит новый чип A12 Bionic – это 6,9 миллиарда транзисторов. Процессор изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу (самая современная технология производства), и A12 Bionic – самый шустрый мобильный процессор в мире: он может обрабатывать до пяти триллионов операций в секунду.

Очереди за новым iPhone выстроились в Москве за несколько дней до старта продаж. Место в очереди можно купить было не только непосредственно возле магазина, но и на сайтах объявлений. Цена на смартфон у перекупщиков доходит до 450 тысяч. Но, если тщательно поискать, то можно найти более-менее доступное предложение – с наценкой 18–20 тысяч рублей.

Купить новый iPhone в России можно и по предзаказу. В этом году, по словам аналитиков, этой услугой пользуются активнее – покупатели оставили на сайте на 35% больше заявок, чем в прошлом году.