Первый покупатель нового iPhone простоял в очереди всего 2,5 часа

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве Анатолий простоял в очереди всего 2,5 часа. При этом, как сам мужчина рассказал РИА Новости, место в очереди он не покупал.

В пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи iPhone. Любители новинок от компании Apple с понедельника дежурили у флагманского магазина на Тверской. Там вели учет тех, кто должен был оказаться у кассы в числе первых.

Однако, как сообщает телеканал Москва 24, ажиотажа не произошло. Реальные покупатели новых смартфонов заявили, что смогли приобрести устройства не занимая и не покупая место в очереди, и это произошло в первые минуты после открытия магазина.

Реальные покупатели iPhone не занимали место в очереди

Ранее сообщалось, что первый покупатель нового iPhone в Москве ушел из салона с пустыми руками. Двери магазина re: Store на Тверской улице в центре Москвы открылись в 09:00, пускали строго по номерам талонов. Первым в очереди за новым гаджетом оказался мужчина Валерий, однако, как оказалось, в салон он зашел только за тем, чтобы посмотреть на новинки Apple.

Мужчина признался, что в очереди стоял девятым по счету и очень удивился, что в итоге зашел в магазин первым. По его словам, он купил место в очереди за 50 тысяч рублей в надежде продать его еще дороже, но поскольку идея не удалась, денег на приобретение нового смартфона у него уже не было.