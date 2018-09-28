Поколение iZombi. С чем связан ажиотаж вокруг "яблочной" техники

В Москве стартовали продажи трех новых моделей iPhone – iPhone XS, iPhone XS Max. Поклонники "яблочных" гаджетов заняли очередь перед официальными магазинами за несколько дней до их появления в точках продаж и сутками напролет ждали, пока откроется дверь re:Store. Что побуждает людей ночевать на улице в ожидании нового айфона?

Фото: ТАСС/PA Images/Kirsty O'Connor

Портал Москва 24 выяснил у психологов, с чем связан неутихающий ажиотаж вокруг гаджетов.

Некоторые эксперты связывают погоню за айфонами исключительно с желанием показать свою статусность и принадлежность к большинству.

Клинический психолог Медико-психологического центра индивидуальности Ирина Герчикова считает, что такая тенденция – скорее, социальный фактор, когда для человека важно иметь брендовую вещь. Это может быть определено как компульсивные действия или шопоголизм, но не болезнь.

Врач-психотерапевт института имени Сербского Лев Пережогин сравнил такую тягу к новому с советскими временами, когда автомобиль был символом роскоши. "Не всем он был нужен, но многие его хотели иметь ради статуса, а теперь айфон – это круто, поэтому находятся люди, которые готовы ради статуса стоять в очередях, как в советские времена за вареными джинсами", – рассказал эксперт.

А по мнению практикующего клинического психолога и телеведущего Михаила Хорса, подобное поведение объясняется двумя причинами.

Потребность в одобрении





Фото: ТАСС/DPA/Christoph Dernbach

Во-первых, это зависимость от объекта (гаджета). "Забираем мы у современного человека смартфон – как он начинает себя чувствовать? На самом деле, он испытывает психическое состояние очень похожее на то, какое испытывает наркоман, когда не может получить дозу. Они по интенсивности разные, а сами по себе такие же", – утверждает Хорс.

Во-вторых, это зависимость от социального одобрения. Сегодня, по словам психолога, 30-летние люди по степени социализации находятся на уровне 20-летних. Это касается готовности нести ответственность за свои действия – многие взрослые люди сегодня инфантильны.

"Поэтому многие начинают ощущение собственной значимости поддерживать через гаджеты, через одежду. Для того чтобы получить некое одобрение. Это подростковая черта – получать одобрение за счет внешних характеристик. Утверждается статус не делами, не реальными достижениями, а гаджетом, который покупается на кредитные деньги. Это внешний атрибут, который в реальной жизни не имеет веса", – отмечает эксперт.

Нехватка уверенности





Фото: ТАСС/Zuma

По мнению психолога, люди стремятся купить телефон подороже, потому что есть бренд. "Пиарщики внушили, что этот бренд является символом успешности, продвинутости, современности. В это верят подростки, а поскольку общество инфантизилировано, это переходит и на более взрослых людей", – подчеркивает Хорс.

Люди стремятся получить уважение и одобрение со стороны, поскольку не имеют его внутри себя. Если человек внутренне сам себя не ценит, он будет стараться это подтвердить кем-то, чтобы ему завидовали и т.д., объясняет эксперт.

Этот путь, по мнению Хорса, бесконечен. Выпускают новые айфоны, люди стремятся как можно скорее их купить, а продавцы "дергают нас за веревочки", убеждая, что этот объект является признаком статусности, одновременно он подкрепляется уважением окружающих, а затем его подменяют на новый.

"Если человек не сможет пересмотреть свою позицию, то он вынужден как белка покупать все новые и новые айфоны, получая то, что нужно, только кратковременно", – уверен психолог.

Инфантильность





Палатки, холод и чай. Как москвичи "живут" в очереди за iPhone 1 из 16



Откуда берется инфантильность? По мнению эксперта, это неизбежное следствие благополучия.

"Когда человек не тяжелым трудом получает обычные жизненные блага, а получает просто так, незаслуженно, у него не возникает благодарности за то, что это есть. Он считает, что по-другому не может быть, и в результате возникает мнение, что в жизни многое можно получить бесплатно. А это и есть инфантильность", – поясняет Хорс.

Психолог добавляет, что многим подросткам гаджеты покупают родители, которые принимают позицию "У нас этого не было, пусть у детей будет". И как следствие вырастают избалованные люди, которые думают, что родители им должны, а затем что общество им должно предоставить непыльную работу и т.д.

"Это все следствие благополучия и того, что люди не знают, как с ним правильно обращаться", – подытожил Хорс.

Евгения Маркова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!