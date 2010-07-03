Милонов призвал снижать зарплату за покупку места в очереди на iPhone

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "идиотами" тех, кто покупает места в очереди за новым iPhone, и призвал снижать им зарплату. Слова парламентария приводит Агентство "Москва".
"Идиотов, которые будут покупать место за 200 тысяч рублей в очереди за iPhone, надо публиковать и отсылать их фото их работодателям, чтобы они снижали им зарплату, а налоговая инспекция повышала им налоги", – заявил депутат.
Он добавил, что "люди с жиру бесятся" и "сорят деньгами, которых не заслуживают". При этом Милонов осудил и тех, кто публикует объявления о продаже места.
"Они, как черти, авторы этих объявлений, искушают", – подчеркнул депутат, добавив, что лучше бы те, кто покупает места, отдали свои 200 тысяч рублей на благотворительность.
10 сентября компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей. Цены на старые модели при этом снизились.
После презентации в Сети стали появляться объявления о продаже мест в очереди за гаджетом. Цены доходят до полумиллиона рублей. Вместе с тем стоимость нового iPhone по предзаказу начинается от 45750 рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.