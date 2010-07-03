Милонов призвал снижать зарплату за покупку места в очереди на iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "идиотами" тех, кто покупает места в очереди за новым iPhone, и призвал снижать им зарплату. Слова парламентария приводит Агентство "Москва".

"Идиотов, которые будут покупать место за 200 тысяч рублей в очереди за iPhone, надо публиковать и отсылать их фото их работодателям, чтобы они снижали им зарплату, а налоговая инспекция повышала им налоги", – заявил депутат.

Он добавил, что "люди с жиру бесятся" и "сорят деньгами, которых не заслуживают". При этом Милонов осудил и тех, кто публикует объявления о продаже места.

"Они, как черти, авторы этих объявлений, искушают", – подчеркнул депутат, добавив, что лучше бы те, кто покупает места, отдали свои 200 тысяч рублей на благотворительность.

10 сентября компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей. Цены на старые модели при этом снизились.

После презентации в Сети стали появляться объявления о продаже мест в очереди за гаджетом. Цены доходят до полумиллиона рублей. Вместе с тем стоимость нового iPhone по предзаказу начинается от 45750 рублей.