В ФАС заявили об отсутствии жалоб на завышение цен на новые iPhone

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на завышение цен на новые iPhone, заявил замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

"Ситуация на любых рынках, где работают крупные компании, находится под контролем ФАС. Каких-либо жалоб к нам не поступало", – цитирует Голомолзина Агентство "Москва".

10 сентября компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Новый смартфон получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей.

После презентации Apple снизила цены на старые модели. Обновленные цены появились на официальном сайте американской корпорации.