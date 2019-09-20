В столице стартуют продажи iPhonе 11

20 сентября в России стартуют продажи новинок от Apple. Имя первого покупателя станет известно в 08:00. Очередей у магазина на Тверской нет, хотя ажиотаж в интернете был. Места начали бронировать еще до презентации новый гаджетов. Цены на дежурство у магазина составили от 130 до 400 тысяч рублей. Все больше человек предлагает привезти "яблоки" из США.

Предзаказы на iPhonе 11 начали оформлять два дня назад. Спрос удивил специалистов: в разных точках он в три-пять раз выше, чем на прошлогодние модели. Для тех, кому они не по карману, в интернете продают коробки от гаджетов, а также сладкий имбирный пряник в форме iPhonе.