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Новости

20 сентября 2019, 08:00

Общество

В столице стартуют продажи iPhonе 11

В столице стартуют продажи iPhonе 11

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20 сентября в России стартуют продажи новинок от Apple. Имя первого покупателя станет известно в 08:00. Очередей у магазина на Тверской нет, хотя ажиотаж в интернете был. Места начали бронировать еще до презентации новый гаджетов. Цены на дежурство у магазина составили от 130 до 400 тысяч рублей. Все больше человек предлагает привезти "яблоки" из США.

Предзаказы на iPhonе 11 начали оформлять два дня назад. Спрос удивил специалистов: в разных точках он в три-пять раз выше, чем на прошлогодние модели. Для тех, кому они не по карману, в интернете продают коробки от гаджетов, а также сладкий имбирный пряник в форме iPhonе.

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