Победителей Всемирного циркового фестиваля назвали в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве определили победителей VII Всемирного циркового фестиваля "Идол".

Приз от профессионального жюри достался акробатам братьям Мартинез (Япония-Колумбия) за номер "Икарийские игры" и жонглерам из Большого московского цирка ("Ритуальная Индия").

Награду жюри из представителей СМИ получили воздушные гимнасты на ремнях из Санкт-Петербурга Алексей Ишмаев и Павел Майер, передает РИА Новости.

Приз зрительских симпатий также достался братьям Мартинез. Юные артисты (12 и 16 лет) исполнили опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.

Спецприз Цирка братьев Запашных получил номер "Свобода лошадей" Вадима Колодочкина и Аиды Гаджимерзаевой, а спецприз Большого московского цирка присудили номеру "Шторм" из Монголии.

Фестиваль посетили артисты из 13 стран. На участие в конкурсной программе в этом году было подано более 350 заявок.

16 сентября программу в честь 100-летия российского цирка продолжит грандиозное гала-шоу в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Там на манеж выйдут легенды советского и российского цирка.