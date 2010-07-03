Запашный анонсировал реконструкцию Большого московского цирка

Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского будет реконструирован. Об этом на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.
"Позавчера у меня было совещание в мэрии (Москвы) с замом мэра, и было принято решение о капитальной реконструкции Большого московского цирка", – цитирует Запашного ТАСС.
По его словам, приоритетной задачей является увеличение площадей для содержания животных. Предполагается, что в будущем зрители будут иметь туда доступ, "чтобы содержание животных было видно и оно было достойным".
Здание Большого московского государственного цирка построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк открыт в 1971 году.
Ранее Запашный раскритиковал требования Минкультуры по содержанию животных в цирке. По его словам, это может привести к уничтожению цирка.
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