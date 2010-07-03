Запашный анонсировал реконструкцию Большого московского цирка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского будет реконструирован. Об этом на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.

"Позавчера у меня было совещание в мэрии (Москвы) с замом мэра, и было принято решение о капитальной реконструкции Большого московского цирка", – цитирует Запашного ТАСС.

По его словам, приоритетной задачей является увеличение площадей для содержания животных. Предполагается, что в будущем зрители будут иметь туда доступ, "чтобы содержание животных было видно и оно было достойным".

Здание Большого московского государственного цирка построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк открыт в 1971 году.

Ранее Запашный раскритиковал требования Минкультуры по содержанию животных в цирке. По его словам, это может привести к уничтожению цирка.