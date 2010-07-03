Фестиваль циркового искусства пройдет в Москве с 14 по 16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства, приуроченный к юбилейной дате – в 1919 году все цирки страны стали государственными, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В дни фестиваля на бульварах столицы будут выступать воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы. Также можно будет увидеть номера фокусников и иллюзионистов.

Исполняющий обязанности генерального директора Росгосцирка Владимир Шемякин отметил, что в российском цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и следуют вековым традициям.

"Мы приглашаем москвичей и гостей города увидеть программу, которую подготовили артисты к юбилею. Они подарят хорошее настроение всем – и детям, и взрослым", – приводятся в сообщении слова Шемякина.

Как отмечается, для москвичей и гостей города подготовили мастер-классы и грим-мастерские. Также можно будет полакомиться леденцами и сладкой ватой.

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 16 сентября пройдет юбилейное гала-шоу, в котором поучаствуют легенды советского и российского цирка.

Также в столице в третий раз проходит международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Он начался в июне, основная программа стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.