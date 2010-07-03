Женщина с ружьем охотится на собак в подмосковном Кембридже

08:55
08:55
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В подмосковном коттеджном поселке Кембридж женщина отгоняет бродячих собак с помощью ружья. Местные жители говорят, что собаки на самом деле не такие агрессивные, а вот женщина ведет себя именно так. Подробнее о ситуации узнал телеканал Москва 24.
В соцсети попало видео, на котором видно, как женщина стреляет в землю и собака испуганно убегает. Местные жители считают, что в подобном поступке не было смысла, так как собаки, которые пробираются на территорию коттеджного поселка, не проявляют агрессии.
"Я знаю эту собачку. Она не агрессивная. Вообще не было никакого смысла так делать", – рассказала телеканалу одна из местных жительниц.
Сама Каринэ Есаян уверяет, что была вынуждена достать ружье. Бездомный пес якобы пытался напасть на ее питомца.
"Он подбежал цапать, прыгнул, а мой пес трусливый... Он в этой панике команду не выполнял. Я отнесла свою собаку домой, а потом уже пошла решать проблему с собакой", – объяснила она в беседе с телеканалом Москва 24.
Документы на оружие у женщины есть. Однако местных жителей это не успокаивает.
"Кто знает, что у нее там за ружье и чем оно заряжено", – высказала опасения в разговоре с телеканалом одна из местных жительниц.
Несмотря на то, что территория коттеджного поселка огорожена, бродячие собаки туда попадают довольно легко – через дырку в брезенте, которым огорожен один из строящихся участков. Сама Каринэ в разговоре с корреспондентом телеканала заявила, что за безопасность жителей должна отвечать управляющая компания. Однако там эту ситуацию телеканалу комментировать отказались.
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