Иностранные выпускники вузов смогут быстро получать гражданство РФ

14:11
14:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выпускники-иностранцы российских вузов смогут получить гражданство в упрощенном режиме. Соответствующий законопроект разрабатывается в правительстве.
"Сейчас готовим законопроект. Я думаю, что это в государственных интересах. Здесь много бюрократизма. От этих бюрократических наслоений тоже будем избавляться ", – рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире телеканала "Россия 24".
Замминистра экономического развития Илья Торосов ранее сообщал, что в перечень вузов, выпускники которых будут претендовать на гражданство РФ, планируют включить не только российские, но и университеты бывшего Советского Союза.
В 2019 году в РФ вступил в силу закон, который упорядочивает правовой статус иностранных граждан в стране. Документ предполагает, что иностранцы, которые обучаются на подготовительном отделении или факультете государственного вуза, имеют право продлевать сроки своего пребывания в России до того момента, пока не завершится учеба. Легально продлить свое пребывание на российской территории имеют также право учащиеся на очно-заочной форме образовательной программы.
В апреле 2018 года глава государства подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В упрощенном порядке российские паспорта также могут получить украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
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