Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами, которые ожидаются предстоящей ночью, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России в субботу, 24 января.

"В период до 09:00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов", – рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что желтый уровень является средним в шкале погодных предупреждений и обозначает потенциально опасные метеоусловия.

В связи с этим в столичной системе отопления повысили температуру, доведя ее до необходимого значения плюс 135 градусов. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы подчеркнули, что режим работы системы был скорректирован специалистами "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК".