Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 21:19

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами, которые ожидаются предстоящей ночью, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России в субботу, 24 января.

"В период до 09:00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов", – рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что желтый уровень является средним в шкале погодных предупреждений и обозначает потенциально опасные метеоусловия.

В связи с этим в столичной системе отопления повысили температуру, доведя ее до необходимого значения плюс 135 градусов. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы подчеркнули, что режим работы системы был скорректирован специалистами "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК".

Самые сильные морозы с начала зимы наступили в Москве

Читайте также


обществопогода

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика