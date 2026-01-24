Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура составила минус 17,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"До этого в лидерах было 24 декабря 2025 года, тогда минимум составлял минус 16,4 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальные термометры показывали от 14,5 градусов мороза на Балчуге до 20,8 градуса мороза в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, морозы окрепли до минус 26,4 градуса", – отметил он.

При этом в подмосковном Солнечногорске значения опустились до минус 14,2 градуса, а в Черустях – до минус 28,2 градуса.

По словам синоптика, следующая ночь в центральных регионах европейской части России станет еще более холодной.

Морозы до минус 20 градусов накрыли Московский регион после небольшого потепления 23 января. При этом пик придется на воскресенье, 25 января, когда температура может упасть до минус 28 градусов.

На фоне этого городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты принимают все меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

