Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 08:19

Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура составила минус 17,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"До этого в лидерах было 24 декабря 2025 года, тогда минимум составлял минус 16,4 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальные термометры показывали от 14,5 градусов мороза на Балчуге до 20,8 градуса мороза в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, морозы окрепли до минус 26,4 градуса", – отметил он.

При этом в подмосковном Солнечногорске значения опустились до минус 14,2 градуса, а в Черустях – до минус 28,2 градуса.

По словам синоптика, следующая ночь в центральных регионах европейской части России станет еще более холодной.

Морозы до минус 20 градусов накрыли Московский регион после небольшого потепления 23 января. При этом пик придется на воскресенье, 25 января, когда температура может упасть до минус 28 градусов.

На фоне этого городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты принимают все меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

Аварийные бригады вышли на дежурство в Москве из-за аномальных холодов

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика