Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми морозами. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание – в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27–28 градусов, местами возможен снег", – напомнил он.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты принимают все меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

В Москве также усилили контроль за электросетевыми объектами, а по всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности. Коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков они будут проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам и объектам социальной сферы.

Кроме того, из-за похолодания в Москве повысят температуру в батареях квартир. Корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, основываясь на данных погодных датчиков и систем диспетчеризации.

Морозы продержатся в городе до середины следующей недели. По предварительным прогнозам, в среду, 28 января, температурные значения начнут расти из-за понижения атмосферного давления.

Однако похолодание может вернуться в столицу 2 февраля. Ожидается, что ночные температуры будут достигать минус 13 – минус 18 градусов, что ниже климатической нормы.

