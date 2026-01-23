Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 10:44

Город

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми морозами. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание – в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27–28 градусов, местами возможен снег", – напомнил он.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты принимают все меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

В Москве также усилили контроль за электросетевыми объектами, а по всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности. Коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков они будут проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам и объектам социальной сферы.

Кроме того, из-за похолодания в Москве повысят температуру в батареях квартир. Корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, основываясь на данных погодных датчиков и систем диспетчеризации.

Морозы продержатся в городе до середины следующей недели. По предварительным прогнозам, в среду, 28 января, температурные значения начнут расти из-за понижения атмосферного давления.

Однако похолодание может вернуться в столицу 2 февраля. Ожидается, что ночные температуры будут достигать минус 13 – минус 18 градусов, что ниже климатической нормы.

Морозы будут усиливаться в Москве до 25 января

Читайте также


городпогодаЖКХ

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика