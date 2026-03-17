В ГД призвали ФАС проверить компании на "зарплатный сговор"

В Госдуме призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку российских компаний на предмет возможного сговора в области кадровой и зарплатной политики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Прошение было адресовано руководителю ведомства от главы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой. Парламентарий пояснила, что работодатели могут согласовывать свою кадровую и зарплатную политику не для здоровой конкуренции за квалифицированных специалистов, а с целью искусственного сдерживания роста оплаты труда и ограничения трудовой мобильности граждан.

Такие притеснения, по мнению депутата, искажают рыночные механизмы формирования зарплат, ухудшают положение работников и дают преимущества участникам сговоров за счет ущемления прав сотрудников.

"Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны", – подчеркнула Лантратова.

Ранее юрист Ирина Шестерякова рассказала, что запрет для работников на разглашение зарплаты нарушает закон. Она объяснила, что законодательно сведения об окладах не относятся к коммерческой тайне. Они также не подпадают под действие закона о персональных данных.

