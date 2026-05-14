14 мая, 19:01

Москвичей предупредили о грозах и граде 15 мая

В ночь на пятницу, 15 мая, и в течение суток в Москве местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы с градом. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В ведомстве подчеркнули, что при грозе усиление ветра может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим жителей города призвали быть внимательными на улице – не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В МЧС Москвы добавили, что непогода ожидается с 03:00 до конца суток 15 мая. В связи с этим в ведомстве призвали парковаться в безопасных местах и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Там добавили, что сообщить о ЧП можно по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

Ранее жителей Москвы предупреждали о грозе с дождем и сильном ветре вечером четверга, 14 мая. Ожидается, что непогода сохранится до 21:00.

В связи с прогнозируемой погодой в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до 21:00 15 мая.

Ожидается, что грозы продержатся в столичном регионе минимум до конца рабочей недели. 15 и 16 мая мегаполис накроют самые сильные дожди.

