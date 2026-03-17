17 марта, 09:22

Первый интерес к косметике у девочек из России возникает уже в 8 лет

Фото: depositphotos/iakovenko123

Первый интерес к косметике у девочек из России возникает уже в 8 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос более чем 1 200 родителей.

При этом инициатива знакомства с бьюти-средствами нередко исходит от самих взрослых – в 44% случаев разговор о косметике начинают родители, еще в 27% дочери сами просят купить им первые средства.

В целом отношение к детской косметике остается достаточно спокойным: 20% родителей поддерживают ее использование, а еще 60% допускают его время от времени.

Чаще всего оптимальным возрастом для начала использования косметики называют период с 8 до 11 лет – так считают 25% респондентов. Еще 23% указали возраст 11–13 лет, а каждый пятый – 13–15 лет. У трети детей косметика используется только с разрешения родителей, при этом в 15% случаев – на регулярной основе.

Наиболее популярна уходовая косметика – ее разрешают 34% родителей. Еще 29% покупают подросткам специализированную декоративную продукцию, а 28% позволяют использовать отдельные средства из взрослой косметички. Среди самых распространенных – блеск для губ и гигиеническая помада.

Поддержка детского интереса к косметике чаще встречается в Санкт-Петербурге, Перми и Омске, тогда как в Краснодаре, Уфе и Тюмени отношение более сдержанное.

Отмечено, что влияние блогинга за последние годы заметно усилилось – все чаще интерес к макияжу возникает уже в 10–12 лет. При этом оптимальным возрастом для его начала является период 13–14 лет.

Согласно опросу, почти половина родителей готовы тратить на косметику для ребенка от одной до двух тысяч рублей в месяц, треть – до четырех тысяч, а еще 19% – до тысячи рублей.

Ранее аналитики выяснили, что дети поколения альфа, рожденные с 2010 по 2024 год, ориентированы на материальные ценности. Выяснилось, что 37% опрошенных детей в возрасте от 8 до 12 лет назвали своей основной целью "стать богатыми".

Одновременно с этим опрос показал, что 44% представителей поколения альфа считают семью главной жизненной ценностью.

Читайте также


общество

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

