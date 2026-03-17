Фото: depositphotos/iakovenko123

Первый интерес к косметике у девочек из России возникает уже в 8 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос более чем 1 200 родителей.

При этом инициатива знакомства с бьюти-средствами нередко исходит от самих взрослых – в 44% случаев разговор о косметике начинают родители, еще в 27% дочери сами просят купить им первые средства.

В целом отношение к детской косметике остается достаточно спокойным: 20% родителей поддерживают ее использование, а еще 60% допускают его время от времени.

Чаще всего оптимальным возрастом для начала использования косметики называют период с 8 до 11 лет – так считают 25% респондентов. Еще 23% указали возраст 11–13 лет, а каждый пятый – 13–15 лет. У трети детей косметика используется только с разрешения родителей, при этом в 15% случаев – на регулярной основе.

Наиболее популярна уходовая косметика – ее разрешают 34% родителей. Еще 29% покупают подросткам специализированную декоративную продукцию, а 28% позволяют использовать отдельные средства из взрослой косметички. Среди самых распространенных – блеск для губ и гигиеническая помада.

Поддержка детского интереса к косметике чаще встречается в Санкт-Петербурге, Перми и Омске, тогда как в Краснодаре, Уфе и Тюмени отношение более сдержанное.

Отмечено, что влияние блогинга за последние годы заметно усилилось – все чаще интерес к макияжу возникает уже в 10–12 лет. При этом оптимальным возрастом для его начала является период 13–14 лет.

Согласно опросу, почти половина родителей готовы тратить на косметику для ребенка от одной до двух тысяч рублей в месяц, треть – до четырех тысяч, а еще 19% – до тысячи рублей.

Ранее аналитики выяснили, что дети поколения альфа, рожденные с 2010 по 2024 год, ориентированы на материальные ценности. Выяснилось, что 37% опрошенных детей в возрасте от 8 до 12 лет назвали своей основной целью "стать богатыми".

Одновременно с этим опрос показал, что 44% представителей поколения альфа считают семью главной жизненной ценностью.