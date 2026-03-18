Психолог Уманова: зумеры выбирают виниры из-за желания заявить о себе

Поколение зумеров нередко меняет свои здоровые зубы на виниры, и на это есть ряд причин. В частности, это вызвано влиянием соцсетей, желанием заявить о себе или чрезмерной озабоченностью дефектами во внешности. Об этом в беседе с Life.ru рассказала клинический психолог Ольга Уманова.

Как отметила специалист, зумеры выросли в мире, где внешний вид стал своего рода валютой. Важную часть визуального образа для них играет именно идеальная улыбка, которую молодые люди воспринимают как результат работы над собой.

Выбор падает на установку виниров или гриллзов – съемных декоративных накладок на зубы. Такие решения дают молодежи ощущение мгновенного преображения. В мире, где ценится скорость, это кажется особенно привлекательным, несмотря на риски для здоровья, продолжила специалист.

В подростковом возрасте молодые люди находятся в поиске собственной идентичности. Изменения во внешности помогают выделиться, заявить о себе или соответствовать определенной субкультуре. А соцсети усиливают этот эффект: увидев тренд у кумиров, молодые люди стремятся повторить, часто не задумываясь о последствиях.

Речь идет не о неком "диагнозе", а о психологических причинах, подчеркивает Уманова. Иногда за этим стоит повышенное внимание к незначительным или мнимым дефектам во внешности. Человек может считать свои зубы неидеальными, даже если они здоровы.

"Это не всегда расстройство, но может быть его ранним маркером", – добавила собеседница издания.

Стремление к идеалу нередко формируется еще в детстве, особенно если ребенок ощущал "условную любовь". А иногда желание изменить зубы связано с низкой самооценкой, тревожностью или трудностями в общении. У человека возникает ощущение, что лишь "идеальная" внешность с голливудской улыбкой поможет добиться признания.

Также для молодого возраста характерно стремление к быстрому результату и недооценка долгосрочных последствий. Бывает и элемент протеста – демонстративное нарушение норм ради самовыражения.

"Очень часто это сознательный эпатаж. Разрушение здорового ради эстетики может быть формой протеста против "правильности", медицинских норм, родительских установок", – добавила психолог.

В этих условиях молодым людям стоит понять несколько вещей. Во-первых, здоровые зубы – это ресурс, который невозможно возобновить. Во время установки виниров часто обтачивают здоровые ткани, а этот процесс необратим. Во-вторых, дешевые накладки могут быть опасны. Они взывают кариес, воспаления и аллергию. Наконец, эстетика не должна вредить функции: зубы важны для жевания и речи.

Если подросток интересуется такими изменениями, важно не обесценивать его выбор, рекомендует Уманова. В таком случае взрослым стоит поинтересоваться, что стоит за этим желанием, какие чувства ребенок хочет получить. Можно также предлагать безопасные способы самовыражения.

Стоит насторожиться, если стремление к "идеальным зубам" сопровождается тревожностью, изоляцией или навязчивыми мыслями – в этом случае полезна консультация специалиста. Задача взрослых – не запрещать, а помогать делать осознанный выбор, где забота о внешности не идет вразрез со здоровьем.

