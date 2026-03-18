Европа уже не испытывает иллюзий по поводу киевского режима и начинает понимать, что украинский лидер Владимир Зеленский – приговор не только Украине, но и Евросоюзу. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, Украине постоянно говорят о том, что примут ее в ЕС, но лет через 10–20, и Киев постоянно жалуется то на одну, то на другую европейскую страну. Украина "висит на шее у Евросоюза мертвым грузом", но там украинцев не признают за равных, указал он.

"Поэтому Киев продавливает себе политические права, чтобы учить европейцев уму-разуму. Как говорится, посади свинью за стол – она и ноги на стол", – отметил Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что ЕС может быть вынужден признать территориальные уступки Украины в пользу России. Кроме того, объединение должно проявить гибкость во внутренней и внешней политике для адаптации к меняющемуся миропорядку, считает он.