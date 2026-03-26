Собянин сообщил об уничтожении уже 51 БПЛА на подлете к Москве

Четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы в четверг, 26 марта, сбиты средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, к настоящему моменту во время атаки, продолжающейся с 25 марта, перехвачен уже 51 беспилотник.

В связи с угрозой вражеских дронов в авиагаванях Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Обслуживание рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.