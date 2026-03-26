Средний возраст работающих россиян составил 42,5 года

Средний возраст работающих в России граждан составляет 42,5 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на съезде РСПП.

Он также уточнил, что в 8 отраслях доля работников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых.

Котяков добавил, что в перспективе в России в ближайшие 7 лет необходимо вовлечь в занятость почти 12 миллионов человек. По его словам, такой большой для рынка труда объем обусловлен возрастным портретом занятости.

Ранее сообщалось, что 37% опрошенных россиян планируют сменить работу в 2026 году. Основной причиной для ухода с прежнего места назвали необходимость в повышении дохода (61%).

Для 48% респондентов важен удаленный формат работы, а 43% опрошенных беспокоит отсутствие карьерных перспектив на текущем месте.

