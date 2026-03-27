Ограничения на полеты сняты во Внуково

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорт возвращается к штатному режиму работы. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе аэропорта Внуково в ночь на 27 марта на фоне отражения очередной атаки БПЛА на Москву.

Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в Домодедово – аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.