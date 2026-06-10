Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 10 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в среду, 10 июня. По области возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 29 до 31 градуса жары, в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 14 градусов, а в области – до плюс 11 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за прогнозируемых гроз. Предупреждение будет действовать с 09:00 среды, 10 июня, до 21:00 пятницы, 12 июня.

После жаркой погоды в Москве на грядущей неделе, с 15 по 21 июня, ожидается заметное похолодание. Температура воздуха снизится на 6–8 градусов, а вместе с этим в столицу придут дожди и ветер.