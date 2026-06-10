Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО уничтожен еще один вражеский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил Собянин в своем канале.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в понедельник, 8 июня. С того времени подразделения ПВО ликвидировали уже 39 беспилотников на подлете к столице.

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский – все четыре авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.