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09 июня, 08:18

Политика

Мирошник заявил, что Киев достиг нового пика эскалации атак по гражданским

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Киев с начала текущего года достиг нового пика эскалации атак по мирным гражданам РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю (1–7 июня. – Прим. ред.) от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли. Среднее число ежесуточных прилетов на минувшей неделе достигло 677 боеприпасов", – цитирует Мирошника РИА Новости.

Посол подчеркнул, что всего за неделю Вооруженные силы Украины выпустили не менее 4 743 боеприпасов. Но самым тяжелым по трагическим последствиям стал удар ВСУ по автобусу в Донецкой Народной Республике, который следовал из Москвы в Симферополь, тогда погибли 8 человек.

Кроме того, украинские военные при помощи атак дронов пытаются заблокировать транспортное сообщение по магистралям, которые соединяют Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Больше всего мирных жителей пострадало в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях. В это же время атаки ВСУ по густонаселенным районам показывают, что Киев стремится игнорировать нормы гуманитарного права и старается нанести наибольший ущерб мирным гражданам, резюмировал Мирошник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прислушаться к словам Владимира Путина, который говорил, что все зависит не от переговоров, а от действий бойцов в зоне СВО. Лавров считает, что непонятно, как можно говорить о возможности диалога по Украине, если руководители Великобритании, Франции и Германии подписали вместе с Киевом документ о стратегической поддержке режима.

В это же время экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью сообщения о якобы наступлении переломного момента в украинском конфликте. Экс-чиновник также скептически отнесся к планам украинских властей "добежать до Кремля".

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