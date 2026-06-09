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02:17

Политика

Экс-глава МИД Украины Кулеба опроверг слова о переломном моменте в ходе конфликта

Фото: AP Photo/Pool AFP/Brendan Smialowski

Бывший руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью сообщения о якобы наступлении переломного момента в украинском конфликте, передает "Лента.ру".

Экс-чиновник также скептически отнесся к планам украинских властей "добежать до Кремля".

"Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернемся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму", – отметил Кулеба.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прислушаться к словам Владимира Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий бойцов в зоне СВО. Он также добавил, что в настоящий момент непонятно, как можно говорить о возможности диалога по Украине.

В свою очередь, лидеры Франции, Британии и ФРГ призвали к немедленному завершению конфликта на Украине и назвали условия для мирного урегулирования. Первым условием является немедленное прекращение боевых действий. При этом отправной точкой для переговоров должна стать существующая линия соприкосновения.

Путин назвал условия завершения конфликта на Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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